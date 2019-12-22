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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل طارئة ... استهداف مناطق واسعة بينها الرياض ... هجمات يمنية على السعودية

حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها من خطر السفر إلى عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية.

ونشرت وزارة خارجية بريطانيا والكومنولث بيانا بينت فيه المناطق الخطيرة والمناطق الأكثر خطرا في السعودية، نتيجة الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وعمليات الرد التي تنفذها قوات صنعاء.

جديد اب برس :

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وقال بيان الوزارة إن على مواطني بريطانيا والكومنولث عدم السفر إلى مسافة 10 كيلومترات من الحدود مع اليمن، باعتبار هذه المنطقة هي الأخطر، كما دعتهم الى الابتعاد عن، المناطق ما بين 10 كم و 80 كم من الحدود مع اليمن، ومطار أبها الدولي وأراضيه ، في محافظة عسير.

واضاف البيان:إذا كنت حاليًا في منطقة تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر اليها باستثناء السفر الضروري ، فيجب أن تفكر فيما إذا كان لديك سبب أساسي للبقاء. إذا لم تفعل ذلك ، يجب عليك مغادرة المنطقة.

وأشارت خارجية بريطانيا والكومنولث إلى الهجمات التي تعرضت لها السعودية من قبل قوات صنعاء، مشيرة إلى أنه قد يتم شن هجمات على مواقع أخرى في المملكة، بما في ذلك الرياض وجدة ، وعلى طول ساحل البحر الأحمر، في إشارة إلى أن الهجمات قد تعود بشكل واسع، على نحو ما هددت قوات صنعاء بتنفيذه في حال لم تتوقف السعودية عن الحرب.

وكانت صنعاء أعلنت في 20 سبتمبر الماضي تعليق الهجمات على السعودية كمبادرة من طرف واحد، على أن ترد السعودية بمثل ذلك، لتتسرب أنباء بعد ذلك عن مفاوضات بين الجانبين، وتهدئة نسبية في الغارات الجوية السعودية.