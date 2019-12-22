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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو..مغترب ترك اهله وسافر الى السعودية من اجل لقمة العيش ..لكنه تعرض لهجوم مرعب من نمر مفترس في الرياض ( صور + فيديو مرعب )

حصلت صحيفة “المرصد” من مصادر خاصة على تفاصيل جديدة بشأن حادثة افتراس نمر لشخص بحديقة الملز في الرياض.

وقالت المصادر لـ “المرصد” إن الشخص الظاهر في الفيديو هو وافد سوداني الجنسية يدعى محمد عبدالمحسن (24 سنة) ، قام بزيارة لحديقة الملز صباح اليوم السبت وتحديداً في الساعة العاشرة .

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ونقلت المصادر عن المسؤول بالحديقة ويدعى جوثان بول ، أن الوافد السوداني تجاوز حاجزين وسقط بعد انقطاع حبل كان بحوزته داخل حظيرة النمر ، وقام الحيوان بافتراسه وتم إطلاق طلقات تخديرية على النمر وإخراج المصاب .

وأوضحت المصادر ، أن الوافد أصيب بجروح غائرة في جميع أنحاء الجسم ، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لاتخاذ اللازم حياله .