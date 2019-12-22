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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الكشف عن سر خطير يمنع عبد الملك الحوثي من الدفاع عن شقيقه حمزة ويتركه يواجه هذا المصير المرعب دون ان يمد له يد المساعدة ( سبب صادم )

2019/12/22 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



اختفى فجأة القيادي البارز في المليشيا الحوثية وشقيق زعيم المتمردين حمزة الحوثي ولم يعرف مصيره منذ اكثر من عام .

وجاء اختفاء حمزة الحوثي، بعد ان كان متصدرا في وسائل الاعلام الحوثية , كعضو في فريقهم المفاوض في جنيف , وتحرص وسائل الاعلام الحوثية والايرانية على اخذ آرائه حول مختلف المواقف والاحداث.

وافاد مصدر مطلع ان القيادي الحوثي وقع ضحية صراع الاجنحة على النفوذ والسلطة رغم قربه من زعيم المليشيا , وهو ما يكشف عن قوى خفية تدير مليشيا الحوثي وتتحكم بها .

وقال المصدر ان بداية تهميش " حمزة الحوثي " بدأ في خلافات مع رئيس وفد الحوثيين للمفاوضات " محمد عبدالسلام " حول الشركات النفطية التي انشأئها عبدالسلام والحصول على النفط الايراني بشكل مجاني , واستحواذه التمويل الخاص بشبكة قناة المسيرة التي تبث من لبنان اصداره قرارات بمنع قيادات حوثية من الظهور في القناة .

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واضاف المصدر ان حمزة الحوثي طرح أكثر من مرة ان قناة المسيرة اصبحت تابعة لمحمد عبدالسلام , وليس لجماعة الحوثي.

واشار المصدر ان محمد عبدالسلام بما يملكه من علاقات مع إيران و نفوذ داخل جماعة الحوثي , استطاع في البداية فصل حمزة الحوثي من الفريق المفاوض واختيار " عبدالملك العجري " بدلا عنه .

وبين المصدر ان " حمزة الحوثي " جرد من كافة صلاحياته , وصولا إلى وضعه قيد الاقامة الجبرية .

ولفت الى ان هناك قيادات حوثية كثيرة اصبح ممنوع عليها الضهور الاعلامي واجبرت على حذف حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي , بينهم القيادي البارز صالح هبرة الذي كان رئيسا لفريق الحوثيين في مؤتمر الحوار , غير ان انتقاده لفساد بعض القيادات , منفيا في صعدة وجرد من كافة صلاحياته وامتيازاته .