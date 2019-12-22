مقتل قائد الشرطة العسكرية بـ"مأرب" مع مرافقيه في كمين بـ"نهم"

قتل قائد الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن) مع عدد من مرافقيه في كمين استهدفه بالقرب من فرضة نهم شرق صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية في مأرب، "إن العقيد عيبان قعشة، استشهد مع سائقه علي عبدالجليل قعشة، وعدد من أفراد حراسته بينهم المهندس، علي عبده ثابت، بانفجار عبوة ناسفة في خط مارب - فرضة نهم".

ولم تورد المصادر تفاصيل إضافية عن تفاصيل الحادثة التي أدت الى استشهاد العقيد عيبان قعشة، الذي كان أحد أبرز القيادات العسكرية في المنطقة السابعة بمأرب، والذي كان من السبّاقين الى تأسيس الجيش الوطني، مطلع العام 2015.

وكان العقيد عيبان قعشة قد تعرض للإعتقال والسجن من قبل مليشيا الحوثي، في مديرية يريم بمحافظة إب، بعد اتهامه بتدبير هجوم استهدف دورية عسكرية تابعة للمليشيا الإنقلابية في منطقة سمارة في ابريل 2015.

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يُشار إلى أن العقيد عيبان قعشة، كان قد سبقه شقيقه الذي استشهد أثناء تحرير مدينة وميناء ميدي بمحافظة حجة من مليشيا الحوثي، مطلع فبراير 2016.

جدير بالذكر أن العقيد "عيبان قعشة"، وشقيقه "شمسان قعشة"، هما من خريجي كلية الدفاع الجوي والطيران، في 2010 و2014 على التوالي.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين، من شن الجيش الوطني هجوماً لاذعاً على الإمارات واصفاً إياها بـ"الدويلة"، التي تعرقل اتفاق الرياض، والعمل على تقويض سلطات الحكومة . مؤكدا بأنها "ستعض أصابع الندم على تلك الأعمال التي تقوم بها في اليمن".