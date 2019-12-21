شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طارق صالح يرعب الحوثيين ويفاجئ الرئيس هادي وقوات التحالف ويظهر قبل قليل برفقة هذه القوات العسكرية الضخمة ومصادر تكشف عن هجوم كبير خلال الساعات القادمة "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أن الاخيرة استدعت كافة منتسبي وضباط قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وعملية تكثيف تجنيد المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. وأوضحت المصادر " أن المليشيا أجرت اتصالات مكثفة مع عقال ومشايخ ومشرفي المديريات و العزل والقرى خلال الأيام الماضية، بحثا عن كافة منتسبي وضباط قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة. واشارت المصادر الى أن المليشيا أبلغت منتسبي الحرس الجمهوري و القوات الخاصة بضرورة الحضور الى العاصمة صنعاء لمقابلة لجان خاصة، كالتي عملتها المليشيا مع قوات الأمن المركزي والنجدة وبقية منتسبي القوات المسلحة خلال الفترة القليلة الماضية. ولفتت المصادر إلى أن أغلب منتسبي تلك القوات رفضوا الاستجابة لذلك الاستدعاء، وفضلوا الجلوس في منازلهم ومزارعهم. ويأتي ذلك الاستدعاء بعد بعد إعلان العميد الركن طارق صالح، قائد قوات المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة بالساحل الغربي عن وصول قوام قواته إلى عشرة الوية؛ الامر الذي أثار خوف و غضب واستنفار المليشيا، ما دعاها لاستدعاء من تبقى من منتسبي تلك القوات، بعد فوات الأوان. جدير بالذكر أن المليشيا نهبت كافة معسكرات الجيش اليمني و سرحت منتسبيها وصادرت مرتباتهم منذ خمس سنوات، وزجت بالعشرات من الضباط والقيادات في سجونها. جديد "الخليج 365" Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : طارق صالح يرعب الحوثيين ويفاجئ الرئيس هادي وقوات التحالف ويظهر قبل قليل برفقة هذه القوات العسكرية الضخمة ومصادر تكشف عن هجوم كبير خلال الساعات القادمة "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.