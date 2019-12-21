شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماذا فعلت وكيف كانت النهاية ...ذهب لشراء سيارة جديدة.. فارتكبت ابنته (حماقة لا تغتفر) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أجبرت السلطات في الصين رجلا على دفع مبلغ ضخم لتاجر سيارات، الأسبوع الماضي، ومع ذلك لم يحصل على سيارة جديدة.
وكان الرجل، وهو من سكان مدينة غويلين في شمال شرقي الصين، توجه مع زوجته وابنته الصغيرة، إلى صالة عرض سيارات جديدة، حتى يقتني سيارة منها، بحسب التفاصيل التي أوردتها شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، الخميس.
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وبينما انشغل الوالدان في مفاوضات مع البائع، لم ينتبها إلى ابنتهما البالغة من العمر (3 أعوام).
لطفلة وجدت حصاة (حجرا صغيرا) وراحت تخدش بها 10 سيارات فاخرة موجودة في معرض السيارات، وكل سيارة منها يقدر ثمنها بـ80 ألف دولار أميركي.
وبعدما علم صاحب المعرضة بما فعلته الطفلة الصغيرة، رفع دعوى على ذويها، مطالبا إياهما بدفع تعويضات تصل إلى 28 ألف دولار، قائلا إن الخدوش التي لحقت بالسيارات تعني أنه لم يعد بالإمكان بيعها قانونيا على أنها جديدة.
ولكن تمت تسوية القضية في المحكمة بمبلغ 10 آلاف دولار.
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