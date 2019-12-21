شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فلكي يمني يحدد مواقيت كسوف الشمس الخميس القادم في المدن اليمنية ومدن عربية ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية، الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن مواقيت الكسوف للشمس، الخميس القادم 26 ديسمبر/كانون أول 2019، على جميع المدن اليمنية و أهم المدن العربية.

و أشار الشوافي أن الشمس تشرق و هي في حالة كسوف على اليمن و الشرق الأوسط. لافتا إلى أن ما يميز كسوف الشمس عن خسوف القمر، هو أن الكسوف لا يكون مشاهدا من جميع المدن التي تشاهد الشمس في وقت واحد، كما يحصل في خسوف القمر، و انما يتحرك الكسوف (ظل القمر) من منطقة الى أخرى، و من الغرب نحو الشرق، حيث يبدا الكسوف الحلقي شرق السعودية، ثم يتجه نحو بحر العرب، ثم الهند، وبعدها اندونيسيا، ثم المحيط الهادي.

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و أوضح الشوافي بأن مسار الكسوف الحلقي يمر في أربع دول عربية هي السعودية و قطر و الامارات و سلطنة عُمان، بينما بقية دول الشرق الاوسط بما فيها اليمن تشهد فقط كسوف جزئي.

و نوه إلى أن توقيت الكسوف يختلف من مدينة الى أخرى.

و أصدر الشوافي الجدول المرفق بمواقيت الكسوف على معظم المدن اليمنية و العربية.

و حذر من النظر للشمس بالعين المجردة خلال مواقيت الكسوف. مشيرا إلى أنه قد يلحق ذلك ضرر كبير بالعين، قد تصل إلى العمى. منوها إلى أن ما يفاقم المشكلة هو عدم الشعور بألم أثناء مشاهدة الكسوف.