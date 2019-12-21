فلكي يكشف مواقيت كسوف الشمس الخميس القادم وتحذيرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

كشف الفلكي، عدنان الشوافي، اليوم السبت، عن مواقيت كسوف الشمس الخميس القادم وبعض التحذيرات.



وبين الفلكي أن العالم والشرق الاوسط واليمن على موعد مع كسوف للشمس يوم الخميس القادم 26 ديسمبر 2019 حيث تشرق الشمس وهي في حالة كسوف على الشرق الأوسط.

وقال إن ما يميز كسوف الشمس عن خسوف القمر أن الكسوف لا يكون مشاهدا من جميع المدن التي تشاهد الشمس في وقت واحد كما يحصل في خسوف القمر وإنما يتحرك الكسوف (ظل القمر) من منطقة الى آخرى ومن الغرب نحو الشرق حيث يبدا هذا الكسوف الحلقي شرق السعودية ثم يتجه نحو بحر العرب ثم الهند ثم اندونيسيا وجنوب شرق آسيا ثم المحيط الهادي.

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وتابع "يمر مسار الكسوف الحلقي في اربع دول عربية هي السعودية وقطر والامارات وسلطنة عمان بينما بقية دول الشرق الاوسط بما فيها اليمن تشهد كسوف جزئي و يختلف توقيت الكسوف من مدينة الى آخرى لذلك تم اصدار هذا الجدول المرفق بمواقيت الكسوف على معظم المدن اليمنية والعربية".

وحذر من النظر للشمس بالعين المجردة خلال مواقيت الكسوف فقد يلحق ذلك ضرر كبير بالعين قد تصل الى العمى، وان ما يفاقم المشكلة هو عدم الشعور بألم اثناء مشاهدة الكسوف.