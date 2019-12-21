شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. لن تصدق (توجان البخيتي) وهي ترقص بهذا اللبس الخادش للحياء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت من جديد توجان علي البخيتي في مواقع التواصل الجديد وهي بحلتها الجديدة ومظهرها الجديد، في سبيل كسب المزيد من المتابعين.

توجان ظهرت اليوم وهي تقوم برقصة غريبة وترتدي ملابس فاضحة، وابتسامتها على وجهها لا تفارقها.

جديد "الخليج 365"

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وتعرضت توجان لانتقادات كبيرة من قبل متابعيها حيث استنكروا تحررها وارتداءها ملابس تظهر مفاتنها.

وقالت توجان في حسابها على الانستجرام: “كيف حالكم يا قوم؟ طبعاً هذه الايام مدري ايش فيني قد بين احب الحياه قوي قووووي ???????? ايش رأيكم تحبوها معي ! طيب جربوا حبوها وهي عتحبكم على ضمانتي ???????? وبس والله” .. وارفقت معه فيديو وهي ترقص بملابس ضيقة جدا.