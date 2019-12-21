شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنانة الاماراتية "احلام" تهدد احد المواقع الفنية.. لديكم دقائق لمسح الخبر وإلا! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طلبت الفنانة احلام من موقع لبناني مسح خبر عنها، مهددة عبر تغريدة حيث كتبت متوجهة للموقع “‏عندكم دقايق تمسحون الخبر اللي نزلتوه والا ما راح تشوفون خير وبسررررعة”.

وارفقت التغريدة بالكثير من الوجوه الغاضبة، إلا أنها لم توضح ما هو الخبر، الذي يبدو ان الموقع حذفه، إذ لم يكن ثمة خبر فيه يتحدث عن أحلام.

وتأتي هذه المواجهة، بعد هدنة طويلة بين أحلام والصحافة االبنانية، التي هاجمتها بقوة قبل ثلاث سنوات، عندما فهم أنها اساءت إلى لبنان، ويومها بررت أحلام انها كانت تهاجم صحافيين بعينهم وليس الشعب اللبناني.

من جهة ثانية، ردت أحلام على احد متابعيها، الذي قال لها إنه يشعر أن مشاكله حلت لدى سماعه ألبوماتها، فنصحته بالاستماع إلى القرآن قائلة ” ما يحل المشاكل إلا الاستماع إلى القرآن”، ما دفع بمغرد إلى انتقادها لتوجيه نصائحها بالعلن، فردت قائلة: “‏‎انما الدين النصيحه وكتبت في العام ارد في العام وماقلت الا الحق اللي لا يتخبى لا في السر ولا في العلن مدام حق ولا نخشى في الله لومه لائم”.

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