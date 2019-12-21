شكرا لمتابعة خبر عن 5 مغتربين في السعودية يرعبون السعوديين والاجانب ويقومون بعمل فاضح ومحرم شرعا مع النساء والرجال..شاهد المصير الكارثي الذي وقع لهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحدث : الزبيدي يلغي كل صلاحيات الرئيس هادي ويعلن تشكيل حكومة جديدة شاهدبالفيديو والصور : ابناء الجنوب يباغتون الرئيس هادي والزبيدي وزعيم الحوثيين والتحالف ويحسمون أمرهم بشأن الانفصال او الوحدة فتوى غريبة لشيخ سلفي في مدينة عدن بحق المجلس الانتقالي وهاني بن بريك (وهذه نصها) الصحفي فتحي بن لزرق : الجنرال الاحمر يصدم قيادات الانتقالي بعد شهرين من املهم في الحواره

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