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صنعاء - ياسمين الخيامي - حسناوات في غاية الجمال وفي عمر الزهور سافرن الى السعودية للزواج فوجدو جثثهن مدفونات في الصحراء قبل إتمام مراسم الزفاف..( والسبب صادم للغاية!)

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