شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. في السعودية .. تحرش جنسي في مهرجان ميدل بيست وتعري فتيات ولمس مؤخرات! ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون سعوديون، فيديوهات أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السعودي، لأفعال خارجة عن العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمعات العربية، لفتيات وهن يرقصن بشكل “مثير للغاية” في مهرجان ميدل بيست للموسيقى المقام في الرياض.

وأظهرت الفيديوهات التي أطلعت عليها “وطن”، وجرى تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل، مدى الانحطاط الاخلاقي الذي وصلت له السعودية، بعد الانفتاح الذي قاده محمد بن سلمان منذ وصله إلى سدة الحكم برفقة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الذي عمل على تغيب السعوديين.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

فتاة ترقص بشكل إباحي..

وفي فيديو جرى تداوله أظهر فتاة ترقص بشكل مثير للغاية، وسط مجموعة من الشبان، وهو ما كان مخالفاً في بلاد الحرمين الا أنه أصبح الان مباحاً لإرضاء ولي العهد السعودي, الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السعودي من مدى الانحطاط الذي وصل له المجتمع السعودي في عهد ابن سلمان.

وفي فيديو أخر جرى رصده وكان الطامة الكبرى، أظهر الفتاة على ما يبدو نفسها وهي ترقص فوق المنصة، وقد قام عدد من الشبان بالتحرش بها بشكل مثير.

تحرش علني..

وفي فيديو أخر أظهر تحرش شاب بفتاة وسط الحفل الذي شهدته الرياض أمس الجمعة، حيث التصق بشكل متعمد بالفتاة التي كانت تتمايل وسط مجموعة من الشبان دون أي حياء.

تعري أمام الحضور..

وفي فيديو اخر تم رصده، وقد أظهر احدى المغنيات الاجنبيات وهي تتمايل بشكل خادش للحياء وتتعرى أمام الحضور من الشباب السعودي، وهو الامر الذي أراده تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية من وراء هذا المهرجان المثير للجدل.

واحتضنت السعودية هذا الحدث العالمي الذي يتفاخر به ابن سلمان، كونه يعتبر أضخم مهرجان للموسيقى الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة ما يزيد عن مائة فنان عالمي ومحلي في مجال موسيقى “دي جي”.

ويُعد مسرح “بيج بيست”، الذي يستضيف العروض الرئيسة، أحد أبرز أركان المهرجان وأكبر مسارحه، إذ يستوعب أكثر من 45 ألف شخص من عشاق الموسيقى والفن، وقد صُمِّم بواجهة تجمع بين أصالة الثقافة السعودية العريقة، وحداثة المسارح العالمية.

كذلك، يضم المهرجان مسرحَي “أندرجراوند بيست 1 و2″، اللذين سيستضيفان أشهر عمالقة الفن العالميين والمحليين.

وتقام الحفلات أيضاً على مسرح “داون بيست”، الذي يوفر مساحة استرخاءٍ بعيدة عن صخب الموسيقى والإيقاعات العالية، حيث يستضيف “دي جي”، وموسيقيين بارزين، وعدداً من المواهب المحلية.