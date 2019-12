شاهد.. في السعودية .. تحرش جنسي في مهرجان ميدل بيست وتعري فتيات ولمس مؤخرات! ( فيديو )

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون سعوديون، فيديوهات أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السعودي، لأفعال خارجة عن العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمعات العربية، لفتيات وهن يرقصن بشكل “مثير للغاية” في مهرجان ميدل بيست للموسيقى المقام في الرياض.

وأظهرت الفيديوهات التي أطلعت عليها “وطن”، وجرى تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل، مدى الانحطاط الاخلاقي الذي وصلت له السعودية، بعد الانفتاح الذي قاده محمد بن سلمان منذ وصله إلى سدة الحكم برفقة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الذي عمل على تغيب السعوديين.

فتاة ترقص بشكل إباحي..

وفي فيديو جرى تداوله أظهر فتاة ترقص بشكل مثير للغاية، وسط مجموعة من الشبان، وهو ما كان مخالفاً في بلاد الحرمين الا أنه أصبح الان مباحاً لإرضاء ولي العهد السعودي, الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السعودي من مدى الانحطاط الذي وصل له المجتمع السعودي في عهد ابن سلمان.

