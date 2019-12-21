شكرا لقرائتكم خبر عن في هذه الدولة الخليجية.. شاهد فيديو فاضح لشاب وفتاة يمارسان “الفعل المحرم” في موقف سيارات يُثير غضباً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو صادم، لشاب وفتاة يمارسان فعلاً فاضحاً بأحد مواقف السيارات في الكويت. وذكر أحد الحسابات الكويتية أن الفيديو تم التقاطه لوافد ووافدة وهما في لحظاتٍ حميمة خلف مواقف “المارينا”. جديد "الخليج 365" Advertisements واستنكر المغرّدون ما وصفوها “قلة الحياء” التي بدا فيها كلّ من الشاب والفتاة، وهما يحتضنان بعضهما البعض بطريقةٍ حميمة، ويقومان بتقبيل بعضهما. واحتراماً لمتابعيها تعتذر “وطن” عن نشر الفيديو الفاضح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في هذه الدولة الخليجية.. شاهد فيديو فاضح لشاب وفتاة يمارسان “الفعل المحرم” في موقف سيارات يُثير غضباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.