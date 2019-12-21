عاجل : بعد قليل تنفيذ حكم الإعدام في حق "سموم" بعد فتوى الجامع الكبير "صورة "

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عدن - ياسمين التهامي - أجاز مفتي الجامع الكبير الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية حكم الإعدام في حق محمد طاهر سموم بعد إشاعات عن إعفاء أولياء الدم عن سموم رغم ارتكابه للجريمة وهو لم يبلغ السن القانونية وكان عمره حينها لم يتجاوز ال13 سنة .
ورد مفتي الجامع على فتوى تم تقديمها إليه وحصل "المشهد اليمني " على صورة منها أن القلم لا يرفع في الإسلام عن سن ال13 كونه بالغ مستثنيا السن القانونية من الشرع .
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وأضاف مفتي الجامع الكبير بالعودة للإستئناف وهو ما قد يعرض سموم لعقوبة الإعدام والتي سيتم تنفيذها غدا السبت وفقا للأحكام السابقة على الرغم من مكوث سموم مدة عشرين عام في أحد السجون وهي عقوبة السجن المؤبد .
الجدير ذكره أن القانون اليمني حدد سن الرشد من سن 15 سنة كما أن القانون لا يعتبر الفتوى الدينية ملزمة حيث ينص القانون أنه لا تتم أي عقوبة إلى بقانون لكن المليشيا الحوثية قد تجاوزت الدستور والذي يعد أعلى تشريع قانوني في اليمن .
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