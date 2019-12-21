شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فوائد وضع البصل أسفل القدمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مختصون في التغذية ، إن وضع البصل في الجوارب، من العادات الشعبية التي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص، لاعتقادهم أنها تساهم في علاج نزلات البرد والإنفلونزا، لاحتواء البصل على نسبة عالية من فيتامين سي.

وتعود هذه الوصفة الشعبية إلى أوائل القرن الخامس عشر، وفقًا للرابطة الوطنية للبصل، حيث كان يعتقد الأشخاص آنذاك بأن وضع شرائح البصل الطازج المقطع حول المنزل، من شأنه أن يحد من خطر الإصابة بالطاعون.

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وفي الطب الصيني القديم، كان هناك اعتقاد شائع بأن وضع البصل في الجوارب مفيد لصحة أعصاب القدم، التي تؤثر على بقية الأعضاء، لاحتواء البصل على نسبة عالية من المركبات الكبريتية، التي تساهم في تنقية الدم من البكتيريا والفيروسات.

وقالت الدكتورة روث ماكدونالد، الأستاذة بقسم علوم الأغذية والتغذية البشرية في جامعة ولاية أيوا، إن البصل أقل فعالية من المضادات الحيوية الكيميائية، مؤكدةً أنه لا يستطيع سحب الجراثيم وامتصاصها حتى لا تدخل إلى الجسم.

ولا يوجد أي دليل على وجود مخاطر تصيب الجسم عند وضع البصل في الجوارب لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، ولكن الجدير بالذكر أن تناول البصل يكسب الجسم العديد من الفوائد الصحية، مثل تقوية جهاز المناعة، ومحاربة الالتهاب، والوقاية من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، وذلك لاحتوائه على فيتامين سي ومركبات الفلافونيدات.