شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : العاصمة صنعاء تستفيق على كارثة أرعبت كل سكانها "صور مباشرة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - مع بزوغ شمس فجر اليوم الأحد شهدت العاصمة اليمنية صنعاء القابعة تحت سلطات الحوثيين كارثة مصطنعة وتمثلت بأختفاء المشتقات النفطية . وطبقا لشهود عيان فقد سبق وأن افتعلت مليشيا الحوثي أزمة مشتقات نفطية في العاصمة صنعاء يومي الخميس والجمعة , غير أنه لوحظ اختفاء النفط صباح اليوم بشكل كامل ومريب , مشيرة إن طوابير السيارات شوهدت أمام عدد من المحطات في العاصمة باحثة عن البنزين والديزل بدأت فجر اليوم ودون سابق إنذار.
إلى ذلك، أكد ملاك محطات في صنعاء أن المشتقات النفطية متوفرة بكميات كبيرة، وأن هناك جهات تفتعل أزمة لإنعاش السوق السوداء.
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وأضافوا أن هناك من يعيش على مثل هذه الأزمات من تجار الحروب المحسوبين على المليشيا.
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