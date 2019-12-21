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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الذي يحسم الجدل ويقطع الشك باليقين بشأن وفاة الداعية السعودي الشهير محمد العريفي .. (فيديو يكشف من يقف وراء اغتيال العريفي )

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء غير مؤكدة عن وفاة الداعية السعودي محمد العريفي داخل أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض.



وزعم متناقلوا الأنباء، أن الداعية محمد العريفي، أُصيب بمرض خطير في الآونة الأخيرة مما جعله يلتزم في الفراش وعدم الظهور وحتى عدم المشاركة على موقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تداول تلك الأنباء، ظهر الداعية محمد العريفي، في مقطع فيديو فيما يبدو من غرفة فندق تطل على الحرم النبوي الشريف، وطمأن من خلاله جمهوره.



وقال "العريفي" وهو يبتسم ويضحك من شائعة وفاته: "نشر اليوم إني توفيت أو شيء، الله يرحمني ويغفرلي ويتجاوز عني، وعنكم ويشملنا وإياكم برحمته".

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شاهد الفيديو الذي يحسم الجدل ويقطع الشك باليقين بشأن وفاة الداعية السعودي الشهير محمد العريفي .. (فيديو يكشف من يقف وراء اغتيال العريفي )

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وختم الشيخ محمد العريفي، حديثه، بقوله: "كل نفسٍ ذائقة الموت، لكن ما بعد جاء -يقصد الموت-، وسوف يجيء، واسأل الله أن يجيء على رحمة ومغفرة".

جدير بالذكر أن حسابات "العريفي" على مواقع التواصل الاجتماعي متوقفة عن النشر منذ السادس من يوليو الماضي، وانتشرت شائعات حيتها أنه تعرض للاعتقال من جانب السلطات السعودية.



وبعد نحو شهرين من توقف حساباته واختفائه الغامض، أطل محمد العريفي ليفاجئ متابعيه بظهور نادر لم يكن يتوقعه أحد؛ مروجًا لمهرجان "شتاء طنطورة" الذي أُقيم في "مدائن صالح".