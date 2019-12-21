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صنعاء - ياسمين الخيامي - عــاجــل : ابنة ترامب الحسناء ايفانكا تصعق الملك سلمان وولي عهده وتصف القرارات الملكية السعودية بهذا الوصف الصادم والجارح ( لن تصدق ماذا قالت ايفانكا )

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