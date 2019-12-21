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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : بريطانيا تصدر حكم تاريخي يجعل ملك المملكة يطير فرحا لكن الحكم يصعق كل الاماراتيين ويعتبرونه نكبة وكارثة كبرى لهم ( صورة + نص الحكم )

انتشر مقطع فيديو يظهر خروج الأميرة هيا بنت الحسين، من المحكمة العليا في لندن اليوم، بعد إصدار الحكم في قضية طلاقها من حاكم إمارة دبي الأمير محمد بن راشد آل مكتوم.

وقد أظهر الفيديو الأميرة هيا وهي تخرج من بهو المحكمة، تعلوها الابتسامة، بعد القرار الصادر بطلاقها، مع التعويض الخيالي وحضانة الأطفال.

وبحسب ما تم تداوله عن القضية المقامة من الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين ضد زوجها حاكم إمارة دبي الأمير محمد بن راشد آل مكتوم فقد حكمت المحكمة بالطلاق وتعويض بلغ 44 مليار جنيه إسترليني وحضانة الأطفال .

يذكر أن الأميرة هيا قد لجأت إلي لندن بعد خلافها مع زوجها وأقامت دعوى تطليق في شهر يوليو الماضي.

وبعد العديد من الجلسات أصدرت المحكمة حكمها اليوم لتسدل الستار على آخر جولة من جولات التقاضي التي شغلت الرأي العام العربي، وخاصة الخليجي.

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عاجل : بريطانيا تصدر حكم تاريخي يجعل ملك المملكة يطير فرحا لكن الحكم يصعق كل الاماراتيين ويعتبرونه نكبة وكارثة كبرى لهم ( صورة + نص الحكم )

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