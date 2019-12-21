خبير آثار يكشف حقيقة التمثال الذي عُثر عليه بالمواسط جنوب تعز

كشف خبير آثار يمني حقيقة الآثار التي تم العثور عليها بعزلة "قدس" التابعة لمديرية المواسط جنوب محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال خبير الآثار عبدالله محسن، في منشور على صفحته بالفيسبوك "بعد التحري تم التأكد من عدم صحة التمثال المزعوم اكتشافه في منطقة قدس. مشيراً إلى أنه "مزور (غير حقيقي)".

وأشار محسن إلى أن "بقية الآثار الموجودة في منطقة قدَس حقيقية ما عدا هذا التمثال الذي جلبه أشخاص وعملوا مسرحية اكتشافه ثم سلموه الى الشيخ عمار طربوش القدسي".

ونوه خبير الاثار من البناء على تلك المعلومات المزيفة التي "تخدم مشاريع تحاول اثبات صحة خزعبلات تدعي أن هيكل سليمان موجود في قدس".

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وكان عدد من الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثوا خلال الأيام القليلة الماضية عن عثور عدد من المواطنين على قطع أثرية أثناء قيامهم بالحفر العشوائي في قرية الكدرة بمنطقة قدس.

والثلاثاء الفائت كلف محافظ تعز نبيل شمسان، لجنة بزيارة قرية الكدرة للاطلاع على الأماكن الأثرية، وتقييم الوضع الأثري للمنطقة التي تحتوي على مدافن ومقابر أثرية، والحفاظ عليها.

وضمت اللجنة كلاً من مدير مديرية المواسط أمين شرف الفضلي، ومستشار محافظ تعز خالد عبدالجليل، والأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المواسط عبدالله عبدالرحمن، ومدير إدارة الآثار بمديرية المواسط محمد شائف أحمد، بحسب صفحة مديرية المواسط على "فيسبوك".