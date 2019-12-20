عاجل : اعلان هام وعاجل صادر قبل قليل من الديوان الملكي السعودي يفجر مفاجأة وأنفراجة كبرى...والسعوديون يحبسون أنفسهم "والمقيمين يطيرون من الفرح "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، أن مؤسسة النقد تجهز حالياً نظاماً سيرى النور قريباً يعالج مشكلات المتعثرين من أصحاب الظروف عن سداد قروض التمويل ممن أوقفت خدماتهم، يتضمن إعادة جدولة قروضهم.

وأوضح الشيخ المطلق خلال لقائه بعدد من الأدباء والمثقفين ورجال الأعمال بمنتدى محمد صالح باشراحيل الثقافي بمكة،

جديد "الخليج 365"

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“هناك صنفان من المتعاملين مع البنوك، صنف يتأخرون عن السداد لظروف مرضية أو تقاعد أو خلافه، وهؤلاء نتألم لهم،

وسيصدر نظام من مؤسسة النقد لحل مشكلاتهم، وصنف مماطلون، وهؤلاء لاعذر لهم بعدم السداد”.

واستدل الشيخ عبدالله المطلق بأشخاص كانوا يقترضون من البنك العقاري، ويرفضون سداد الدولة، ما عطل مشاريع البنك العقاري، مؤكداً أهمية إجبارهم على السداد.

وتحدث المطلق خلال المنتدى عن المصارف الإسلامية كيف نشأت، وأسباب نشأتها، وعن واقعها الحالي موضحاً بعضاً من

أنواع التعاملات المالية كالتورق والمرابحة والتأجير المنتهي بالتملك، مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية تتميز بالسماحة والوسطية والاعتدال؛ لذا كان الحلال أكثر، والحرام مقيداً.