شكرا لقرائتكم خبر عن اثارت مواقع التواصل الاجتماعي ...شاهد صورة لمطار مارب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لمطار مارب ردود أفعال واسعة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت الصورة جزء من مطار مارب التراب في العام 1976 وفيه طائرة مدنية يتجمع حولها مواطنين. جديد "الخليج 365" Advertisements

وتم نشر الصورة على نطاق واسع خاصة أن المطار حالياً متوقف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اثارت مواقع التواصل الاجتماعي ...شاهد صورة لمطار مارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.