شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر الآن : ارتفاع الدولار والسعودي بشكل جنوني واعلان هام من البنك المركزي…(أسعار الصرف).. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودية اليوم الجمعة، في صنعاء وعدن، والتي جاءت على النحو التالي:

صنعاء:

جديد "الخليج 365"

Advertisements

الريال السعودي 155.00

الدولار الأمريكي 588.00

عدن:

الريال السعودي 157.20

الدولار الأمريكي 599.00

دعا الوكيل المساعد للبنك المركزي اليمني التابع لحكومة صنعاء، سامي السياغي، جميع المواطنين التوجه إلى النقاط المعتمدة المحددة لتسليم النقد غير القانوني ولهم الحق في استلام التعويض من النقد الالكتروني أو من العملة الوطنية

وقال السياغي في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس، أنه سيتم تسجيل المواطن على أن تقيد له كرصيد الكتروني قابل للتداول أو يتم تعويضه مباشرة بالعملة النقدية الوطنية

وأوضح وكيل البنك المركزي، أن آلية التعامل مع المواطن تقتصر على آلية استبدال واحدة وضمن سقف 100 ألف ريال يمني.. مشيراً إلى هناك آلية أخرى مخصصة للتجار أو البنك أو الصراف يحق لهم توريد الأموال طوعا إلى البنك المركزي مقابل استلام إشعار أمانة تسلم لهم لاحقا.

وأكد السياغي، أنه وبعد انتهاء مهلة الشهر بالنسبة للمواطن ستصادر أي مبالغ من العملة غير القانونية بناء على القانون 57 والقرارات ذات العلاقة