شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو للأمير محمد بن نايف في حفل زفاف ابن أخيه.. ويرد على الحاضرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة اليوم مقطع فيديو يظهر فيه الأمير محمد بن نايف أثناء حضوره لحفل زفاف الأمير “محمد بن سعود بن نايف”. وأظهر الفيديو تجمع الحضور أمام سيارة الأمير محمد بن نايف لالتقاط الصور التذكارية معه وتحيته والتعبير عن محبتهم له فرد عليهم الأمير محمد بن نايف قائلاً: “وأنا أيضًا أحبكم.. بارك الله فيكم”. جديد "الخليج 365" Advertisements View this post on Instagram ‏رواج فيديو للأمير "محمد بن نايف" قائلاً: "وانا احبكم" في زواج الأمير "محمد بن سعود بن نايف" ‎#محمد_بن_نايف A post shared by مزمز (@mzmzins) on Dec 20, 2019 at 4:02am PST

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فيديو للأمير محمد بن نايف في حفل زفاف ابن أخيه.. ويرد على الحاضرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.