شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو للأمير محمد بن نايف في حفل زفاف ابن أخيه.. ويرد على الحاضرين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة اليوم مقطع فيديو يظهر فيه الأمير محمد بن نايف أثناء حضوره لحفل زفاف الأمير “محمد بن سعود بن نايف”. وأظهر الفيديو تجمع الحضور أمام سيارة الأمير محمد بن نايف لالتقاط الصور التذكارية معه وتحيته والتعبير عن محبتهم له فرد عليهم الأمير محمد بن نايف قائلاً: “وأنا أيضًا أحبكم.. بارك الله فيكم”.
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