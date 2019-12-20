خبر صادم.. جريمة وحشية تهز العاصمة صنعاء وتدخل الرعب في قلوب المواطنين شاهد (صورة + تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - انتهك صاحب معرض سيارات في العاصمة صنعاء، وعدد من المسلحين ، أمس ، حرمة إحدى المدارس الأهلية، أثناء الدوام الرسمي وبوجود الطلاب والطالبات وطاقم المدرسة، وقاموا بالاعتداء بالضرب على أحد المدرسين حتى فارق الحياة.

وقالت مصادر محلية، أن المدعو مراد ناصر جبران الفقيه صاحب معرض سيارات ابراج الستين ومعه سبعة من المسلحين اقتحموا مدرسة كيان الأهلية ، وقاموا بالاعتداء بالضرب المبرح على المدرس "فيصل سعد الريمي"، مما سبب له فقدان الوعي وفارق الحياة بعدها، حيث لم تجدي محاولة إنقاذ حياته.

وبحسب إدارة المدرس وعدد من الطلاب، فإن سبب غطرسة الجاني وارتكابه لجريمتي انتهاك حرمة المدرسة وقتل مدرس، يعود إلى قيام المجني عليه فيصل الريمي، بمنع ابن ذلك المجرم من ممارسة الفوضى والشغب أثناء الحصة داخل الفصل ، كواجب من واجباته التربوية والتعليمية .

وأضافوا بأن الطالب المشاغب لم يعجبه تنبيه معلمه له بالتوقف عن الفوضى والشغب، فأشتكى لأبيه المتغطرس، فقام الأب ومعه مجموعة من المسلحين، باقتحام المدرسة والإعتداء على المدرس أمام زملائه وطلابه دون أن يجدوا من يردعهم.

وأوضحوا أن المجني عليه سقط مغشيا عليه جراء الضرب، وتم إسعافه إلى إحدى المستشفيات بصنعاء ليفارق الحياة هنالك . جديد "الخليج 365" Advertisements

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