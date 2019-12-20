شكرا لقرائتكم خبر عن في هذه الدولة الخليجية.. نهاية صادمة لفتاة رفضت الخضوع لمتحرّش لاحقها في الشارع!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم متحرّش في الكويت على دهس فتاة عمداً بعدما رفضت التجاوب مع تحرشاته. ولاذ المتحرّش بالفرار إلى جهة غير معلومة، وسجلت بحقه قضية تحريض على الفسق والفجور واصطدام عمد. جديد "الخليج 365" Advertisements



ووفق مصدر أمني، فقد لاحق المتحرّش، فتاة على شارع “الخليج العربي” حتى وصلت بسيارتها إلى منطقة “السالمية” وحاول إجبارها على التوقف، لكنها رفضت الانصياع له، وفوجئت به يصطدم بسيارتها عمداً، ثم لاذ بالفرار. وتوجهت الفتاة إلى المخفر المختص وسجلت قضية تحريض على الفسق والفجور واصطدام عمد وزوّدت رجال الأمن بأرقام لوحة سيارة المتهم وجاري ضبطه.وفق صحيفة “الراي” المحلية

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