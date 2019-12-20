الباحث محمد باجري يحصل على الدكتوراه من جامعة ميزوري الأمريكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019 الخليج 365 - متابعات حصل طالب الدكتوراه الباحث محمد سالم باجري على درجة الدكتوراه في الهندسة البترولية من جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

Advertisements وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة حضرموت المهندس عبدالله أحمد بقشان أن المؤسسة بدأت تقطف بذور ما زرعت قبل سنوات عبر ابتعاث الطلبة المتفوقين إلى مختلف جامعات العالم بمختلف التخصصات والدرجات العلمية . وأكد المهندس عبدالله بقشان على رسالة المؤسسة التي وضعها مجلس المؤسسين بالمؤسسة في تسليح طلبة العلم المتفوقين بالمعرفة والعلوم المختلفة ليكونوا رواد التنمية على مستوى الوطن . والدكتور محمد سالم باجري من مبتعثي مؤسسة حضرموت لدراسة الدكتوراه في تخصص الهندسة البترولية بجامعة ميسوري الأمريكية . وتبعث مؤسسة حضرموت أحر التهاني والتبريكات إلى الدكتور محمد باجري بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه موصيةً إياه أن ينفع بعلمه وطنه وأن يساهم في بنائه بما نهله من علوم .

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