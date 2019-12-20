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أمن وادي وصحراء حضرموت يستعد لتنفيذ حملة ضد السيارات غير المرقمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

أمن وادي وصحراء حضرموت يستعد لتنفيذ حملة ضد السيارات غير المرقمة

الخليج 365 - سيئون

قال المدير العام للأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك أحمد العوبثاني، أن إدارة الأمن تستعد لتنفيذ حملة واسعة لضبط السيارات غير المرقمة وغير المجمركة وذلك ضمن خطة حملاتها للعام القادم .

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ودعا خلال زيارته التفقدية اليوم الخميس، إلى إدارة شرطة السير بوادي حضرموت، جميع المواطنين التوجة الى شرطة السير لتسجيل مركباتهم ودراجاتهم.

وأستمع العميد العوبثاني من مدير شرطة السير بوادي حضرموت العقيد فائز العامري إلى شرح مفصل عن مهام وأعمال شرطة السير وبرامج وخططها للعام القادم 2020م في اطار الخطة الأمنية التي تجري إدارة الأمن تنفيذها في المدن ،وابرز الاحتياجات التي تساهم في تحسين الأداء المروري.

وأشاد العميد العوبثاني بجهود ودور رجال المرور في  تنظيم حركة السير بالشوارع الرئيسية للمدن .. مشددا على التعامل بحزم ومسوؤلية في تطبيق النظام والقانون مع جميع المواطنين واستخدام التدوير الميداني لأفراد المرور في الشوارع العامة.

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