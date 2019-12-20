سقف السلام في اليمن ينخفض مجددا إلى استكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

عاد سقف التوقّعات بتحقيق السلام في اليمن لينخفض إلى مستوى استكمال تنفيذ بنود اتّفاق ستوكهولم، بعد أن دار الحديث مؤخّرا عن إمكانية إطلاق عملية سلام شاملة بدفع إقليمي ودولي وبمباركة من المملكة العربية السعودية القائدة لتحالف عسكري داعم للسلطات الشرعية اليمنية ضدّ المتمرّدين الحوثيين.



وقالت مصادر يمنية إنّ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الذي كثّف حراكه على محور الرياض صنعاء يواجه صعوبات في زحزحة الموقف المتشدّد لجماعة الحوثي المرتبطة بإيران، من السلام، مضيفة أنّ الدبلوماسي البريطاني السابق لم يحقّق تقدّما يذكر خلال زيارتيه الأخيرتين إلى صنعاء، وهو سبب تحفظه على نتائج الزيارتين وعدم إدلائه بتصريحات صحافية بشأنها.

وقال أحد المصادر إنّ الفشل في إحراز تقدّم على مسار السلام الشامل في اليمن جعل المبعوث الأممي يوجّه اهتمامه نحو محاولة حماية اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة من الانهيار، في ظل تعدّد الخروقات مؤخّرا لوقف إطلاق النار القائم هناك بمقتضى الاتفاق ذاته.

وكشف مصدر عسكري عن أن مباحثات جديدة عقدت، الخميس، بين ممثلي الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثي حول إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

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وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية طالبا عدم ذكر اسمه، إنّ لجنة إعادة الانتشار المكونة من ممثلين حكوميين وحوثيين برئاسة الأمم المتحدة عقدت، الخميس، اجتماعا على متن سفينة في عرض البحر الأحمر قبالة الساحل الغربي لليمن، ناقشت فيه مسألة تنفيذ اتفاق الحديدة.

من جانبها، ذكرت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني التي تقاتل الحوثيين في الساحل الغربي، أنّ “جلسات الاجتماع الثلاثي المشترك السابع للجنة إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق السويد، انطلقت الخميس في المياه الدولية بالبحر الأحمر على متن السفينة الأممية أنتاركتيك دريم، نظرا لعرقلة وإغلاق الميليشيات الحوثية للمنافذ البرية ومنع الوفد الأممي من ممارسة عمله بأريحية”.

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد اتفقتا أواخر سنة 2018 بالعاصمة السويدية ستوكهولم على حل الوضع المتأزم في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات فيها، مع الاتفاق على تبادل نحو 16 ألف أسير ومعتقل.

ورغم مرور أكثر من عام، إلاّ أنّ تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه مازال يتعثّر في ظلّ تبادل الطرفين للاتهام بوضع عراقيل أمام التنفيذ.

وفي خطوة صغيرة، منفصلة عن الاتّفاق، تبادلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي ، الخميس، 135 أسيرا ومختطفا من الطرفين في صفقة جرت بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد، بوساطة محلية.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة، لوكالة لأناضول، إن جماعة الحوثي أفرجت عن 75 مختطفا وأسيرا من أبناء تعز، مقابل إطلاق الحكومة 60 أسيرا من الحوثيين، جرى أسرهم خلال معارك بالمحافظة.