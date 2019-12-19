شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كشفها ديانتها وإعلانها توجهها إلى السعودية.. “شاهد” انجي خوري تتخطّى حدود الجرأة بفيديو “سافل” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

صدمت الفنانة السورية ​نجوى خاليق الله الشهيرة باسم إنجي خوري​ الجمهور وأثارت موجة من الجدل، بعد أن نشرت فيديو مثير أقرب للإباحي على حسابها الخاص بتويتر.

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وتخطت “خوري” كل الحدود في كلامها عبر حسابها على موقع “تويتر”، ولم تكتف بصورها العارية والتي تتسبب في هجوم عنيف عليها من متابعيها بل نشرت فيديو حوى إيحاءات جنسية صريحة.

وظهرت الفنانة السورية المثيرة للجدل وهي تأكل مصاصة وعلقت عليها :” من يحب يمص مصاص؟”، وهو ما فهمه المغردون على المعنى الإباحي وانهالت عليها الردود الغاضبة التي حملت هجوما حادا عليها.

يأتي ذلك بعد أن كانت خوري أعلنت عبر صفحتها على موقع التدوينات “تويتر” انها ستزور السعودية قريبا.

وأضافت انجي خوري في تغريدة ، (إلى الرياض والحافظ الله)، وهو الامر الذي أثار المتابعين بين مؤيد ومعارض ومتوعد لها إذا أقدمت على هذه الخطوة.

وعادت الشابة السوري ،إنجي خوري لحذف التغريدة بعد ساعات من نشرها بعد كمية الانتقادات التي وجهت لها على خلفية اعلانها القدوم الى السعودية.



كما شاركت الفنانة الاستعراضية متابعيها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستقرام قبل أيام عدة صور مكتوبة من خاصية التوري في حسابها هاجمت بها الفنانة اللبنانية قمر التي نعتتها بالايزيدية.



وكشفت انجي للجمهور عن ديانتها الاسلامية و أوضحت بأنها فقط ترد على انتقادات قمر لها ولوالدتها.

وكانت الفنانة التي اشتهرت مؤخراً بفيديوهاتها المثيرة، قد جرى ابعادها من دبي إلى سوريا بعدما تم إبعادها من لبنان إلى الامارات، بعد ضبطها بوضع مخل للآداب في أحد فنادق دبي كما قيل.، ليتم تسفيرها إلى سوريا من جديد.