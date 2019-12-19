شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيفي عبده تتضامن مع المظاهرات في العراق بوصلة رقص مثيرة استعرضت مفاتنها واشعلت مواقع التواصل ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت الراقصة المصرية فيفي عبده في موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بثها وصلة رقص وجهتها للشعب العراقي كنوع من التضامن معه في انتفاضته الحالية.

وظهرت فيفي في المقطع الذي نشرته على حسابها الرسمي بانستجرام ورصدته (وطن) وهي تؤدي وصلة رقص في فناء فيلتها على أنغام عراقية بملابس قصيرة مثيرة.

جديد "الخليج 365"

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وعلقت على المقطع بقولها:”ربنا يحمي شعب العراق أنا بحبكم أوي من كل قلبي”

وتسبب المقطع في هجوم عنيف على الراقصة المصرية من قبل متابعيها الذين أكدوا أن التضامن لا يكون ابدا بمثل هذا العهر، مطالبين إياها بالاعتذار وترك العراقيين في حالهم وعدم التدخل بشؤونهم.