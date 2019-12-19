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مصدر مقرب من محمد بن نايف يكشف عن تغير مفاجئ يقلب الأمور في السعودية رأسًا على عقب

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علق حساب "مستشار الأمير محمد بن نايف" في تويتر، على انعقاد القمة الإسلامية المصغرة في ماليزيا، التي يرأسها الرئيس التركيا أردوغان، ورئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد.

وقال المستشار في تغريدة على حسابه الشخصي، " القمة الإسلامية المصغرة في ماليزيا، هي تهديد حقيقي لمكانة المملكة في العالم الإسلامي".

وأضاف أن "الدول المجتمعة تسعى لاستغلال الثغرات التي احدثها بن سلمان عندما مال ميلاً شديداً إلى الغرب، والرأي العام الإسلامي اليوم بات مستعداً لتقبل من يحل محل ".

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سعد محمود

سعد محمود

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