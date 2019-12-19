علق حساب "مستشار الأمير محمد بن نايف" في تويتر، على انعقاد القمة الإسلامية المصغرة في ماليزيا، التي يرأسها الرئيس التركيا أردوغان، ورئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد.

وقال المستشار في تغريدة على حسابه الشخصي، " القمة الإسلامية المصغرة في ماليزيا، هي تهديد حقيقي لمكانة المملكة في العالم الإسلامي".

وأضاف أن "الدول المجتمعة تسعى لاستغلال الثغرات التي احدثها بن سلمان عندما مال ميلاً شديداً إلى الغرب، والرأي العام الإسلامي اليوم بات مستعداً لتقبل من يحل محل السعودية".

معاداة السعودية لـ #قمة_كوالالمبور_2019 والدفع باتجاه إفشالها، سقطةٌ أُخرى تُضاف إلى سقطات بن سلمان، وفعلٌ آخر يؤجج الرأي العام الإسلامي ضد السعودية، التي باتت في نظر المسلمين تُصنف مع الأعداء. الغباء المُطبق الذي يتحكم بتصرفات هذا الصبي المتعجرف افقد السعودية كل شيء. — مستشار الأمير محمد بن نايف (@nayfcon) December 19, 2019

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مقرب من محمد بن نايف يكشف عن تغير مفاجئ يقلب الأمور في السعودية رأسًا على عقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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