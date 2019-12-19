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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان .. اعلان رسمي من السلطات السعودية يسعد كل المغتربين اليمنيين وعائلاتهم ووزير سعودي يعلن قبل قليل تعديل المقابل المالي لرب الأسرة والمرافقين لهم

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