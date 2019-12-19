شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني يحدد دخول ليالي أربعينية الشتاء ويحذر الجميع من ما سيحدث فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - YNP - قال الفلكي اليمني القاضي احمد الجوبي ان دخول ليالي أربعينية الشتاء التي تعد أشد أيام الشتاء برودة سيبدأ يوم 25 ديسمبر .

واضاف ان من إسمها نعرف أن مدتها 40 يوماً وتنتهي فى اليوم الثانى من شهر فبراير وقسمها أجدادنا قديماً إلى مسميات مختلفة سنتعرف على أوقاتها وأسمائها .

جديد "الخليج 365"

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واوضح ان هذه الليالي تتميز ببرودتها الشديدة نهاراً ومساءً، واستمرار هطول غيثها إن نزلت، وتشكل الندى فجراً، وخروج البخار من الفم، وسقوط أوراق الشجر وتنقسم على النحو الآتى :

1 – الليالي البيض مدتها 20 يوماً يشتد فيها البرد وتكثر فيها العواصف «وتحس فيها بدخول فصل الشتاء الذي يباغتك برده في العظام وتنقسم هذه الليالي إلى :

* الكوالح مدتها 10 ايام وتبدأ صباح يوم 25/ 12 وتنتهى يوم 3 / 1

* الطوالح مدتها 10 ايام وتبدأ من صباح يوم 4 / 1 وتنتهى مساء يوم 13 / 1

2 – الليالي السود عافانا الله وإياكم من الأيام السود وقد سميت بهذا الاسم نظراً لأنها عادة ما تكون ليالي جامدة شديدة البرودة يقترب فيها الناس من مواقد النار وأجهزة التدفئة، وبالرغم من قوة الاسم إلا أن الناس تفائلوا بها خيراً ويردد كبار السن مطلع هذه الليالي « الليالي السود ايفتح فيها كل عود »، حيث تأخذ كل المزروعات أشكالها وتبرز ورودها وزهورها خلال هذه الفترة لكي تواصل نموها بقية فصل الشتاء وتنقسم إلى :

*الموالح ومدتها 10 ايام وتبدأ صباح يوم 14 / 1 وتنتهى مساء يوم 23 / 1

* الصوالح ومدتها 10 ايام وتبدأ صباح يوم 24 / 1 وتنتهى مساء يوم 2 / 2

وبذلك يكون مجموع ليالي الشتاء البارده 40 ليلة، تليها عشر ليال يتقلب فيها الطقس فعادة تكون دافئة وعادة تكون باردة وتعرف هذه الليالي بإسم ” العزازة “، ثم تتبعها ثلاث ليال شديدة البرودة تبدأ صباح يوم 12 / 2 وتنتهي مساء يوم 14 / 2 وتعرف بإسم قرة العنز.