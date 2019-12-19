شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عريس ستر على زوجته في ليلة زفافها.. وفوجئ بها زانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقام مهندس مصري دعوة زنا أمام محكمة الأسرة ضد زوجته بعدما اكتشف أنها خدعته ليلة الزفاف وأوهمته باغتصابها.

وحسب صحيفة “الوفد” المصرية قال الزوج: “انتهيت من دراسة الهندسة وعقب ذلك توجهت للعمل بإحدي دول الخليج لمدة ١٠ سنوات، حتي استطعت شراء شقة مناسبة ، ثم تقدمت لخطبة إحدى الفتيات وفى غضون عدة أشهر تم عقد القران والزفاف”.

وتابع: بعد انتهاء الزفاف توجهنا إلى المنزل ثم اكتشفت أنها في حالة غير طبيعية وانهارت باكية قائلة: ” أنا تم اغتصابي وأنا في فترة المراهقة، فأنا لم أعد عذراء.. ومنذ تعرفي عليك وأخشي مواجهتك بذلك ، لأنني أحببتك وليس لي ذنب فيما حدث لي “.

وأشار إلى أنه فِي النهاية حسم قراره وأوحي له ضميره بان يكون ساتراً لها، ويبدأ معها حياته بقلب مسامح وبلمسات رقيقة اقترب منها ماسحا دموعها، قائلاً ” خلاص إنسي الماضي بإوجاعة وذكرياته المتوحشة”.

وأضاف: “بعد شهر من زواجنا جاءت الزوجة فرحة لتزف لي خبر حملها في الشهر الأول، وخلال فترة الحمل طلبت مني السفر للخارج مرة أخرى لتوفير متطلبات الحياة، لكني رفضت “.

وأردف: بعد ٥ شهور من الحمل داهمتها آلام الولادة، وكانت المفاجأة الصادمة، أن الطبيب أخبرني أن زوجتي في الشهر التاسع وأن الولادة طبيعية ، وتابع ” كدت أجن وذهبت إلى منزلي أنقب في أغراضها حتى عثرت علي ورقة زواجها العرفي قبل زواجنا بعدة أشهر”.مضيفا أنه قرر اللجوء إلى المحكمة لإنكار نسب الطفل وإقامة دعوي زنا ضدها.

جديد "الخليج 365"

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