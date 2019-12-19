شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صعودها على مسرح موسم الرياض.. شاهد: “ميريام فارس” في حالة صدمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غرد حساب “روتانا ميوزك” على موقع التواصل “تويتر”، بتغريدة أرفق فيها مقطع فيديو للمطربة اللبنانية “ميريام فارس”، وهي تقف للمرة الأولى على خشبة مسرح بالمملكة في حفلة جماهيرية.

وقالت “ميريام”: “عن جد حلم؛ حلم وعم يتحقق، كنت كل عمري أحلم أني أقف على خشبة مسرح بالسعودية، وأقوم بإحياء حفلة جماهيرية، وهذا كله بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللي بدنا نشكره على هذا الازدهار والتطور الذي تشهده المنطقة يوم بعد يوم وأكثر وأكثر”. وتابعت المطربة اللبنانية قائلة: “بكل صراحة أخباركم مش بس عم توصل للوطن العربي، للعالم كله، كل العالم عم يحكي بالسعودية، وبهذا الازدهار اللي عم بيصير، تسمحوا لي أشكر شكر كبير وتقدير كبير لمعالي المستشار “تركي آل الشيخ”، اللي أنا شخصيًا اسميه عراب الفن بالوطن العربي، لأنه إنسان يحب ويقدر الفن، ويعطيه حقه، وأشكر شركة روتانا وكل القائمين على هذه الحفلة وإنجاحها”.

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