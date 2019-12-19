شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر الآن من سوق الصرافة.. تعافي جديد للريال اليمني امام الدولار والسعودي في صنعاء.. وانهيار كبير للريال اليمني في عدن.. وهذه آخر أسعار الصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ???? #أسعار_الشراء في #السوق_السوداء بـ #صنعاء : ⬅️ الريال السعودي 154.30 جديد "الخليج 365" Advertisements ⬅️ الدولار الأمريكي 586.00 ???? #أسعار_الشراء في #السوق_السوداء بـ #عدن : ⬅️ الريال السعودي 158.00 ⬅️ الدولار الأمريكي 602.00 ???? أسعار الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي : ???? في #صنعاء : ⬅️ الشراء 3.7950 ⬅️ البيع 3.8050 ???? في #عـدن : ⬅️ الشراء 3.8100 ⬅️ البيع 3.8200

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