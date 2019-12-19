شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تفاصيل جديدة عن اقتحام البنك المركزي في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements #65533;لم موقع هناعدن أن 20 طقم من مليشيات عبدالدائم مدير مكتب مدير أمن عدن المقال شلال شايع تقتحم البنك المركزي بعدن، وتعتقل العقيد نايف الحميدي مدير إدارة الميزانية بوزارة الداخلية أثناء متابعته مرتبات منتسبي الوزارة واقتادته إلى جهة غير معلومة.



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