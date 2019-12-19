عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جمعان يكشف عن صرف الدفعة الأولى من اعاشات طلاب المهرة المبتعثين للدراسة في الخارج

الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

كشف مدير عام صندوق التنمية البشرية بمحافظة المهرة أحمد سعيد جمعان، عن صرف الدفعة الأولى من اعاشات الطلاب الدارسين في الخارج من أبناء المحافظة بمبلغ (50) مليون ريال يمني.



وأوضح بأنه على طلاب روسيا والصين وتركيا وألمانيا والتشيك وماليزيا وغيرها من الدول مراجعة مكتب الصندوق لاستلام إعاشة فصل واحد على أن يتم صرف الدفعة الثانية ودفعات أخرى بمبلغ (149) مليون ريال ، وذلك بعد استكمال عملية استلام الدفعة الأولى.

وقال جمعان بأن الصندوق منذ تأسيسه ركز دعم التعليم كأحدى أهم مساراته التنموية ضمن عدة مسارات يعمل عليها (تعليمية -صحية - محو أمية - دعم رياض الأطفال .. الخ ) لتحقيق أهداف تلبي حاجة المجتمع في رفع منسوب البنية المعرفية من حيث بناء الفرد وصقل قدراته ورفع كفاءته وتطوير مهاراته من خلال تسهيل مسيرته العلمية أو تقديم البرامج والدورات التدريبية، مشيرا إلى أن الصندوق تكفل في بداياته بتوفير التسكين لطلاب المحافظة في جامعتي عدن وحضرموت ودعم إعاشة لطلاب الخارج وتشجع الفتاة في المساهمة في إستكمال تعليمها عبر التعليم عن بعد واعتماد مِنح دراسية ل(6) طلاب متفوقين في المجالات التى تحتاجها المحافظة في تخصصات متميزة.

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واضاف : بدأنا العمل الفعلي في سبتمبر 2016 بعدد 94 طالب وطالبة بمبلغ 22,703,480 من اعاشات وأيجارات ودعم رسوم وغيرها وتوافد بعد ذلك الطلاب من الداخل والخارج و أصحاب الدورات ومن أراد تأهيل نفسه و التكفل بدفع رسوم تكاليف التعليم الموازي في الجامعات اليمنية وبعض الجامعات الخارجية ليصل عدد طلاب الخارج إلى 143 والداخل إلى 246 طالب وعدد الشقق في الداخل والخارج 38 شقة.

وتابع، وبعد إطلاع رئيس مجلس الإدارة الشيخ راجح باكريت على حجم المعاناة وجه بزيادة المساعدات لطلاب الخارج بنسبة 100% وبمتابعة مباشرة منه شخصيا لتصبح إعاشة طلاب المهرة الدارسين في الصين وامريكا وأروربا فصليا 1500$ وترتفع إعاشة الطلاب الدارسين في ماليزيا والهند وماحولهما فصليا 750 $ و500 $ للطلاب الدارسين في الوطن العربي وأفريقيا، كما تم التوجيه بضم الطلاب المبتعثبن على جهات اخرى بعد تقديمهم شكاوى من تاخير مستحقاتهم وعدم تغطيتها لنفقاتهم، والتوجيه بصرف حافز فصلي لطلاب الجامعات اليمنية خارج المحافظة بعد شكاوي الطلبة من تكبدهم تكاليف المواصلات نظرا لبعد الجامعات عن مساكنهم وصرف حوافز للمتفوقين في الجامعات من اجل الاسهام في بث روح التنافس في التحصيل العلمي ويتم استجلاب الكشوفات عبر جامعات من خلال المنتديات كما تم توسيع الدعم لطلاب التعليم المفتوح بعد أن كان الدعم مقتصرا على الفتاة وطلاب المديريات النائية ليشمل الدعم جمبع أبناء وبنات مديريات المحافظة ليصل عدد طلاب الخارج والداخل والتعليم المفتوح الى 640 طالب وطالبة وعدد الشقق في الداخل والخارج إلى 44 شقة ودفع رسوم التعليم خلال نهاية سنة 2018م.

وأوضح أن ما تم الانفاق عليه 318,006,554 مليون ريال يمني خلال ويزيدا أعداد طلاب الخارج في سنة 2019 ليصل الى 175 طالب وطالبة تم صرف لهم مستحقات النصف الأول من السنة الحالية بمبلغ 138,098,100 مليون ريال وليصل عدد طلاب الداخل من أصحاب التعليم المفتوح 522طالب وطالبة بمبلغ 56,374,500 مليون ريال خلال الربع الاول من السنة الحالية وعدد الشقق في الداخل والخارج 51 شقة ويبلغ عدد الطلاب المبتعثين على حساب الصندوق في التخصصات التي تحتاجها المحافظة 11 طالب في بلدان متعددة.

وأشاد مدير عام صندوق التنمية البشرية في ختام تصريحه بالدعم والاهتمام الذي يقدمه المحافظ الشيخ راجح باكريت للطلاب الدارسين في الخارج وتوجيهاته المستمرة بمتابعة أمورهم وحل قضاياهم أولاً بأول.