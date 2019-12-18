شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..مغرد سعودي قذر وعنصري يصدم علماء السعودية ويطالب امام الحرم المكي بحلق لحيته وحذف حسابه ويصفه بالعبد الاسود ..شاهد الرد الصاعق لامام الحرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..مغرد سعودي قذر وعنصري يصدم علماء السعودية ويطالب امام الحرم المكي بحلق لحيته وحذف حسابه ويصفه بالعبد الاسود ..شاهد الرد الصاعق لامام الحرم

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