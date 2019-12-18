شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسئول التوجيه المعنوي في الحزام الأمني لـ"اليمن العربي": عدم التزام ميليشيات الإخوان بإتفاق الرياض "لعب بالنار" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال اسماعيل طماح، مسئول التوجيه المعنوي في الحزام الأمني، إن الوضع في شبوه سيئ، حيث تحكمها عصابات ومليشيات تابعه للإخوان ليس لدى هادي اي قرار عنهم وأكد طماح لـ"الخليج 365"، أن الوضع حاليآ في الجنوب زاد توترآ وغليان من عدم المصداقيه في التنفيذ من قبل الشرعية لإتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية، وذلك لكل بنود الاتفاق، وزاد تعقيدآ بعد استقدام الشرعيه الاخوانيه للحشود عسكريه من مأرب الى شبوة. وأضاف مسئول التوجيه المعنوي في الحزام الأمني، إنه لا توجد هناك نواياء حسنه من قبل الاخوان وليس هناك أي مبادره من قبلهم بل فقط مراوغه وخداع، وهذا واضح ان هناك عدم الرغبة للشرعية الاخوان بماء نص عليه اتفاق الرياض،، وعدم الالتزام به، والذي وصفه بأنه شيئ مؤسف وللعب بالنار



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