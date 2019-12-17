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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب يمني يرفع رأس اليمنييين ويثلج صدورهم ويتغلب بشجاعته وجرأته على كل شباب السعودية والخليج ..لن تصدق ماذا فعل ( صورة + الاسم + تفاصيل )



لقي الشاب اليمني نصر المشرقي شهرة واسعة بعد قيامه بالرد على احد منشورات صفحة الرئيس الامريكي دونالد ترامب على الفيس حيث نشر ترامب يوم امس منشور له على صفحته قال فيه بان امريكا عظيمة , فرد عليه المشرقي انت كثير الكلام قليل الاعمال واتمني بان لا تحذف تعليقي فهناك الكثير من الناس يتفق معي , الرد هذا لقي صدي واسع بين الأمريكيين ما بين مؤيد لشاب العربي واخرون اعتبروا ذلك التعليق اساءة للرئيس ترامب والشعب الامريكي.



بدوره رد الرئيس دونالد ترامب على ذلك التعليق بتوجيه دعوة للشاب اليمني نصر المشرقي لزيارة الولايات المتحدة الامريكية للتعرف عليها في عهده كما يقول وبانه سوف يحظي بشرف مقابلة شخصيا.

الجدير ذكره بان السياسات الامريكية في عهد الرئيس ترامب تلقي رفضا واسعا في اوساط الشعوب العربية نتيجة لانحياز تلك السياسات لصالح اسرائيل وايران وهو ما يثير حفيظة الشباب العربي . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاب يمني يرفع رأس اليمنييين ويثلج صدورهم ويتغلب بشجاعته وجرأته على كل شباب السعودية والخليج ..لن تصدق ماذا فعل ( صورة + الاسم + تفاصيل ) اسعد خبر لليمنيين..دولة عربية كبرى تفرح قلوب كل اليمنيين في الشمال والجنوب وتفتح لهم ابوابها وتساويهم بمواطنيها في كل شيء لكنها ترفض منحهم الجنسية تحذير للمغتربين اليمنيين..لا تقضي اكثر من سنتين في السعودية مهما كانت المغريات حتى لو كان راتبك 10 ريال شهريا ( تعرف على السبب المخيف والصادم ) بشرى غير سارة لليمنيين في الشمال والجنوب..دولة عربية تباغت الشرعية وتعلن رسميا منع اليمنيين من دخول أراضيها وتقفل ابوابها في وجوههم لهذا السبب الصادم شاهد الفيديو الفاضح الذي صدم الجميع...رئيس الوزراء يجري مقابلة تلفزيونية مع مذيعة غير محترمة وقليلة ادب بدون ملابسها الداخلية ( فيديو صادم ) ورد للتو ..عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك يتلقيان صفعة موجعة من العطاس بسبب تكريمهم للشهيد عدنان الحمادي وضمه الى كشوفات شهداء الجنوب ليس البشير ولا حسني مبارك..محكمة تباغت الجميع وتصدر قبل قليل حكم بالاعدام على رئيس مسلم بتهمة الخيانة العظمى واقتحام المسجد الاحمر ( الاسم + صورة ) Advertisements شاهد بالصورة ..دولة اوروبية من اغنى دول العالم أوروبا تباغت الجميع وتهز اركان الشرعية وتعترف رسميا بالحوثيين..والشرعية يجن جنونها وتصدر البيان رقم ( 1 ) ورد للتو ..عيدروس الزبيدي يباغت الرئيس هادي والتحالف ويقدم على خطوة رهيبة اثلجت صدور كل ابناء الشمال وصعقت عبد الملك الحوثي واربكت حساباته اسواء خبر للزبيدي وولي عهد ابو ظبي منذ توقيع اتفاق الرياض..دولة عظمى تباغت الجميع وتقصم ظهر الزبيدي وتبخر احلام الانتقالي باقامة دولة الجنوب المستقلة حسناء من المملكة تصعق شباب السعودية والخليج وتتحول الى بائعة هوى للراغبين في المتعة الحرام وبكل وقاحة تعلن تخفيضات لمن يقوم معها بهذا العمل ( صورة فاضحة ) تحذير عاجل وخطير.. اكتشاف مادة تسبب السرطان داخل علاج شهير في العالم لمرض السكر عاجل وفي غاية الخطورة ..سلطنة عمان تعلن رسميا قلقها من هذا الامر الخطير وتباغت السعودية والامارات بتحركات عسكرية مفاجئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يباغت الجميع ويصعق الملك سلمان وولي عهده بهذا الاعلان الصادم عن الحرب في اليمن ( لن تصدق ماقاله السيسي ) شاهد بالصور..إيفانكا ترامب تثير جنون زوجة أمير قطر بعد ظهورها مع أمير قطر بهذه الملابس الفاضحة التي تثير الغرائز ( شاهد صور فاضحة ) بعد عودته من رحلة علاج.. السلطان قابوس يوجه رسالتين عاجلتين الاولى رسالة مفرحة لملك البحرين والثانية حزينة وصادمة لحاكم الشارقة الاماراتي ( نص الرسالتين ) مجتهد يفجر مفاجأة مزلزلة :ولي العهد السعودي ينتقم من الشيخ المخلافي بطريقة مرعبة لا تخطر على بال احد .. شاهد كيف انتقم منه ولماذا فعل ذلك

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