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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة ..سلطنة عمان تعلن رسميا قلقها من هذا الامر الخطير وتباغت السعودية والامارات بتحركات عسكرية مفاجئة

شهدت سلطنة عمان، تحركات عسكرية مفاجئة، لحماية منشأت نفطية، في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج.



وأفادت شرطة عُمان السلطانية على موقعها الرسمي في "تويتر"، بأن قواتها تشارك الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في تمرين الإخلاء الجزئي بمنطقة ميناء الفحل الذي تنفذه الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات ( أوربك) وشركة تنمية نفط عمان، صباح اليوم.

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عاجل وفي غاية الخطورة ..سلطنة عمان تعلن رسميا قلقها من هذا الامر الخطير وتباغت السعودية والامارات بتحركات عسكرية مفاجئة

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وأشارت أن الهدف من التمرين المفاجئ تحقيق معايير السلامة وسرعة التعامل والإستجابة في الحالات الطارئة.



وتأتي هذه التحركات بعد أيام من عودة السلطان قابوس بن سعيد من رحلة علاجية غامضة في بلجيكا وسط أنباء عن وفاته سريريًا.

ويذكر أن ناقلتا نفط في خليج عمان، تعرضتا لاعتداءات من جانب جهات مجهولة، في يونيو/ حزيران الماضي، فيما تتجه أصابع الاتهام نحو إيران، في ظلِّ التوترات التي تشهدها المنطقة.

وجاء هذا الهجوم عقب هجوم سابق في 12 مايو/أيار الماضي، استهدف ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية في ميناء الفجيرة الإماراتي، ما أثار قلقًا في المنطقة.