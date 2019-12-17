شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. زوجة علي البخيتي تظهر لأول مرة مع ابنتها (توجان) في البوم صور جديد (لن تصدق كيف أصبحت توجان بعد بلوغها العام 18) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. زوجة علي البخيتي تظهر لأول مرة مع ابنتها توجان في البوم صور جديد

ظهرت ولأول مرة زوجة الناشط السياسي المعروف علي البخيتي مع ابنتيهما توجان في صور مختلفة.

وظهرت توجان علي البخيتي في البوم صور جديدة، تكشف عن مستوى التحرر الذي وصلت اليه بعد انتقالها مع والدها ووالدتها الى بريطانيا.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وهذه تعد اول صورة تظهر فيها زوجة علي البخيتي بعد ان كثر الحديث واتسعت الشائعات عن زوجة علي البخيتي من هي ومن تكون.

وحصل فري بوست على البوم لأحدث الصور الخاصة بالجميلة توجان علي البخيتي.

كما تظهر توجان هي وشقيقتها المولودة حديثا في صورة تكشف عن مدى سعادة توجتن بقدوم شقيقتها.

وفي الصور ومقاطع الفيديو تكشف توجان أيضا عن اكمالها العام 17 ودخولها لعام 18، الى جانب بدء مرحلتها الدراسية في الصف الثالث الثانوي حسب قولها.