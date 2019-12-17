شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : شاهد.. اكتشاف كنز ضخم في اطراف صنعاء واشتعال حرب طاحنة واغتيال زعماء وقادة كبار.. عراف شهير يتنبأ بأحداث مرعبة في اليمن ودول الخليج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل توقعات لأحد المتنبئين والعرافين اليمنيين الذي قالت أنه يرفض الظهور في وسائل الإعلام أو حتى الإشارة إليه أو النقل عنه ويكتفي بكشف توقعاته للمقربين منه.

ونقلت وسائل الإعلام عن العراف، قوله أنه ورث علم التوقعات من جده الذي صدقت معظم توقعاته خلال العقود الماضية منها الوحدة اليمنية وحرب صيف 1994م وكذلك أحداث 2011م و2017م.

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ونشرت وسائل الإعلام التي قالت أنها حصلت عليها من العراف بعض توقعاته لعام 2020م، في الوقت نفسه لا يمكن لـ”الميدان اليمني” التأكد مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل.

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