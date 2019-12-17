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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : ثلاث شاحنات محملة بمواد متفجرة تقتحم الرياض ...وانفجار عنيف يهز العاصمة السعودية وإغلاق عدد من الشوارع وإعلان حالة الطوارئ "شاهد الفيديو"

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