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وكيل أول المهرة يلتقي وكيل وزارة شئون المغتربين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

وكيل أول المهرة يلتقي وكيل وزارة شئون المغتربين

الخليج 365 - المهرة

التقى وكيل أول محافظة المهرة أ. مختار بن عويض الجعفري في مكتبه اليوم الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٩م  بديوان المحافظة  بالاخ وكيل وزارة شئون المغتربين أ. احمد دوشل في اول زيارة له الى المحافظة ومدير عام شئون المغتربين بالمحافظة بمعية  أ. حاكم عبدالله بن عويض  مدير عام مكتب المغتربين بالمحافظة وذلك لغرض  تفعيل دور مكاتب المحافظات المحررة والتنسيق المستمر بين المغتربين المهرة في الخارج والداخل .

 

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ورحب الوكيل بن عويض بالأح الوكيل موكدا على أهمية هذه الزيارة وعمل الوزارة خاصة في هذا الظرف الذي تمر به البلد كما تطرق اللقاء لآلية التواصل مع المغتربين في الخارج والتنسيق مع مكتب الاستثمار والغرفة التجارية والمكاتب المعنية وكذا التواصل مع الأشقاء في سلطنة عمان لإمكانية السماح دخول سيارات المغتربين عبر منافذهم

 

وعرض حاكم بن عويض دور مكتبه وإمكانياته لتسهيل عمل وتذليل الصعاب أمام المغتربين .

 

وشكراً وكيل وزارة شئون المغتربين قيادة السلطة المحلية وجهودهم المبذولة في حرصهم على أمن وأمان المحافظة وقال انا سعيداً جداً في اول زياره لي الى هذا المحافظة .

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