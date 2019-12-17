ورشة عمل في عدن تدعو إلى توحيد الجهود نحو إنجاح إتفاق الرياض .. شاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

دعت ورشة عمل حول دلالة وأهمية إتفاق الرياض، التي عقدت اليوم في العاصمة عدن، كافة المؤسسات الإعلامية اليمنية إلى بلورة بنود هذا الإتفاق على أرض الواقع، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحفظ الأمن والإستقرار والسلم المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية والفرقة من خلال ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات؛ والتي يجب أن تعتمد خطاب جديد يوحد الصف نحو تحقيق الأهداف المنشودة.



وشارك في الورشة التي أقامتها جامعة عدن اليوم، العديد من النخب السياسية والأكاديمية والمدنية والعسكرية ورجال الفكر الإقتصادي والثقافي والقانوني .

و حثت توصيات الورشة على تنوير المجتمع حول هذا الاتفاق وشرحه للعامة؛ القيام بالعديد من الفعاليات والمحاضرات، التي تجسد رؤية الجامعة لإتفاق الرياض وتوعية المجتمع بأهميته في مختلف المجالات، وإنفتاح الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية على كافة قطاعات المجتمع وفعالياته المختلفة لبلورة الإتفاق بمختلف جوانبه ,ومنها الإقتصادية وتنموية مستدامة، تسهم في إنعاش الإقتصاد اليمني بمختلف جوانبه.

كما أوصت الورشة، جامعة عدن بتطوير العمل البحثي وخدمة المجتمع بما يؤدي إلى النهوض بالتنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين

وكانت الورشة التي أقامتها جامعة عدن صباح اليوم الأثنين الموافق (16ديسمبر2019م) تحت شعار (اتفاق الرياض الأهمية والدلالة), بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن .

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وتم خلال الورشة شرح بنود إتفاقية الرياض وأهميتها والهدف منها ,لتحقيق السلام الإجتماعي بين أوساط المجتمع اليمني .

وقدم المشاركون خلال الجلسة الأولى المحور(السياسي , العسكري , الإعلامي) قدمت فيه عدد من أوراق العمل, الأولى بعنوان( أهمية الجانب العسكري والأمني في إتفاق الرياض وأبعاده) قدمها الدكتور/ محمد صالح محسن , والثانية بعنوان (البعد السياسي لإتفاقية الرياض) للدكتور/ علوي عمر مبلغ ,وورقة أخرى حول( الإعلام ودوره في تعزيز ثقافة التسامح والقبول بالآخر) للدكتور/ محمد عبد الهادي.. فيما أستعرضت ورقة العمل التي قدمها الأستاذ/ صالح الذيباني ( نشاط مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ,وأهم النجاحات التي حققها المركز تجاه الشعب اليمني خلال الفترة الماضية ).

بينما كرست الجلسة الثانية للمحور( الاقتصادي و الاجتماعي ) من خلال تناول عدد من الأوراق العلمية أولها كانت تحت عنوان ( اتفاق الرياض يؤسس لسلام مستدام , للدكتورة/ هدى علي علوي ، والثانية تناولت أهمية التكامل في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية لنجاح الرياض ,للدكتور/ محمد بن ه‍ُمام.. وتلتها أخرى بعنوان( رؤية تحويل اتفاق الرياض التأريخي كمدخل لمعافاة الإقتصاد والنهوض بالتنمية ,للدكتور /محمد عمر باناجة ,فيما تناول ,الدكتور /عبد الحكيم باقيس في ورقته العلمية أهمية إتفاق الرياض في تعزيز قيم المواطنة والسلم الإجتماعي .

كما تم خلال الورشة عرض فلم وثائقي عن مهام مركز الملك سلمان للإغاثة والانجازات التي حققها خلال الفترة الماضية .