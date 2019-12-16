شكرا لمتابعة خبر عن شاهد الفيديو الذي هز الملك سلمان وولي عهده وصدم كل ابناء المملكة وتوجيه عاجل من الاسرة السعودية الحاكمة بشأن الفيديو الفاضح ( فيديو مخجل تجاوز كل الحدود ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الذي هز الملك سلمان وولي عهده وصدم كل ابناء المملكة وتوجيه عاجل من الاسرة السعودية الحاكمة بشأن الفيديو الفاضح ( فيديو مخجل تجاوز كل الحدود )

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